Allarme GPS sul monte Belvedere | ricerche sospese dopo il soccorso

Mercoledì 30 aprile, un segnale GPS attivato sul monte Belvedere, nei pressi di Conconello, ha portato alla sospensione delle ricerche in zona. Le operazioni di soccorso sono state interrotte temporaneamente a causa della segnalazione, che ha coinvolto le forze dell’ordine e le squadre di soccorso. Al momento, non sono stati forniti ulteriori aggiornamenti sulle cause del segnale o sugli sviluppi successivi.

? Cosa sapere Segnale GPS attivato mercoledì 30 aprile scatena ricerche sul monte Belvedere vicino Conconello.. Le operazioni sono sospese dopo l'ipotesi di un falso allarme tecnologico sul sentiero 1.. Il segnale GPS inviato verso le 15:25 di mercoledì 30 aprile ha scatenato un massiccio dispiegamento di soccorso sul monte Belvedere, nei pressi dell’abitato di Conconello, coinvolgendo elicotteri e squadre specializzate. Tutto è iniziato quando la sala operativa del Numero Unico Emergenza del Friuli Venezia Giulia ha intercettato una segnalazione automatica, partita da un dispositivo portatile o da uno smartphone. La precisione delle coordinate trasmesse ha spinto immediatamente le autorità a coordinare un intervento complesso lungo il sentiero 1, in una zona che richiede l’impiego di mezzi avanzati per essere raggiunta.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Allarme GPS sul monte Belvedere: ricerche sospese dopo il soccorso Notizie correlate Precipita in un crepaccio sul Monte Rosa per aiutare altri due scialpinisti: sospese le ricerche di un 61enneSono state sospese le ricerche del 61enne Rodolfo Franguelli, escursionista caduto in un crepaccio sul Monte Rosa sabato 28 febbraio per salvare... Monte San Michele, anziano escursionista salvo grazie a GPS e verricello: coordinamento efficace soccorso.Un anziano escursionista è stato salvato questo sabato, 7 febbraio 2026, sul Monte San Michele, nel territorio comunale di Porto Valtravaglia, in... Altri aggiornamenti Argomenti più discussi: Scatta l'allarme da un gps, elicottero dei vigili del fuoco da Venezia: ricerche sospese; Mistero sul Carso | GPS intermittente scatena i soccorsi a Opicina. Scatta l'allarme da un gps: elicottero dei vigili del fuoco da Venezia e soccorso alpino a ConconelloLa chiamata è arrivata verso le 15:25, mentre il mezzo dei vigili del fuoco è da oltre mezz'ora in volo nella zona del sentiero 1. La notizia è in aggiornamento ... triesteprima.it Pericolo valanghe sui Sibillini, paura sul Monte Bove a Ussita: scialpinisti danno l'allarmeUSSITA Una valanga di notevoli dimensioni si è distaccata ieri mattina dal versante Ovest del Monte Bove, sui Sibillini, interessando la Val di Bove. L’allarme è stato lanciato da un gruppo di ... corriereadriatico.it Suona l'allarme in casa Torino - facebook.com facebook #Milan, allarme #Berardi: il #Sassuolo ritrova il suo bomber, i dati contro i rossoneri #SempreMilan #SerieA x.com