Tragico scontro tra un’auto e una Vespa a Palermo muore un 37enne

Un incidente stradale si è verificato a Palermo tra via Libertà e viale Lazio, coinvolgendo un'auto e una Vespa. Nella collisione, un uomo di 37 anni a bordo della Vespa ha perso la vita. La Polizia sta indagando sulle cause dell’incidente e ha già effettuato i rilievi sul luogo. La vittima è stata soccorsa immediatamente, ma purtroppo non ce l’ha fatta.

Un motociclista di 37 anni è morto in un incidente stradale avvenuto a Palermo tra via Libertà e viale Lazio. L’uomo era a bordo di una Vespa che, per cause in corso di accertamento, si è scontrata con un’auto. Soccorso da personale del 118, il 37enne è stato condotto d’urgenza al pronto soccorso dell’ospedale Villa Sofia, dove però è morto poco dopo per la gravità delle ferite riportate nello scontro. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti carabinieri e polizia locale.🔗 Leggi su Feedpress.me

Notizie correlate

Scontro tra auto e Vespa a Palermo: muore motociclista di 37 anniABBONATI A DAYITALIANEWS Incidente tra via Libertà e viale Lazio Un tragico incidente stradale si è verificato a Palermo, all’incrocio tra via...

Leggi anche: Muore nello scontro, tragico incidente tra moto e auto

Aggiornamenti e contenuti dedicati

Temi più discussi: Tragico scontro all'incrocio fra auto e moto: muore un ravennate; Drammatico incidente nel Milanese, scontro tra una moto e una bici: un morto e un ferito grave; Tragico incidente sulla Statale Adriatica: scontro tra furgone e ciclomotore, una vittima; Tragico scontro a Ravenna in via Ravegnana: muore un motociclista.

Tragico scontro tra un’auto e una Vespa a Palermo, morto un motociclistaUn motociclista di 37 anni è morto in un incidente stradale avvenuto a Palermo tra via Libertà e viale Lazio. L‘uomo era a bordo di una Vespa che, per cause in corso di accertamento, si è scontrata co ... ilsicilia.it

Besana in Brianza, scontro tra due auto: muore un 79enneBesana in Brianza —Tragico incidente stradale nel tardo pomeriggio di ieri, venerdì 1 maggio, in via Antonio Fogazzaro, a Besana in Brianza, dove uno scontro tra due auto è costato la vita a un uomo ... mbnews.it

Nel 2020 un altro tragico incidente: lo scontro con un camion mentre, in handbike, partecipava sulle strade del Senese a una gara di beneficenza da lui organizzata. #Tg1 x.com

Un tragico incidente si è verificato a San Martino Canavese: un ciclista di 73 anni ha perso la vita in uno scontro con un'auto a Pranzalito. Aggiornamenti in corso su @quotidianocanavese [Leggi l'articolo completo](https://www.quotidianocanavese.it/ - facebook.com facebook