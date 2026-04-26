Un incidente si è verificato sabato sera sulla SR79 nei pressi di Piediluco, coinvolgendo un’auto Audi e una Mercedes. Nell’impatto frontale sono rimaste ferite quattro persone, tra cui un giovane di 21 anni di Rieti e una famiglia di Terni. Sul posto sono intervenuti i soccorritori per prestare assistenza e trasportare i feriti in ospedale. Le forze dell’ordine stanno ricostruendo la dinamica dell’incidente.

? Cosa sapere Scontro frontale tra Audi e Mercedes sulla SR79 vicino Piediluco sabato sera.. Quattro feriti coinvolti tra un ventunenne di Rieti e una famiglia di Terni.. Sabato sera, lungo il chilometro 24+200 della strada regionale 79 nei pressi di Piediluco, un violento impatto frontale tra due vetture ha coinvolto un ventunenne di Rieti e una famiglia ternana. Il sinistro si è verificato nella prima serata del fine settimana, trasformando un normale tratto di viabilità in un luogo di soccorso immediato. Alla guida dell’Audi si trovava E.F., un giovane di 21 anni originario di Rieti che procedeva verso la direzione di Terni. Dallo schianto è emerso l’impatto con una Mercedes guidata da R.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Scontro violento sulla SR79: una famiglia coinvolta nel frontale

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