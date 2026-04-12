Tragico scontro frontale in via Emilia Ovest perdono la vita tre persone e una quarta gravissima

Questa mattina, lungo via Emilia Ovest, si è verificato un incidente stradale con esito fatale. Tre persone hanno perso la vita nello scontro frontale tra due veicoli, mentre una quarta è rimasta gravemente ferita. Sul luogo sono intervenuti i soccorritori e le forze dell'ordine per gli accertamenti e i rilievi del caso. La strada è stata temporaneamente chiusa al traffico per consentire le operazioni di ricostruzione dell’accaduto.