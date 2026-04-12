Tragico scontro frontale in via Emilia Ovest perdono la vita tre persone e una quarta gravissima
Questa mattina, lungo via Emilia Ovest, si è verificato un incidente stradale con esito fatale. Tre persone hanno perso la vita nello scontro frontale tra due veicoli, mentre una quarta è rimasta gravemente ferita. Sul luogo sono intervenuti i soccorritori e le forze dell'ordine per gli accertamenti e i rilievi del caso. La strada è stata temporaneamente chiusa al traffico per consentire le operazioni di ricostruzione dell’accaduto.
Tragedia questa mattina su via Emilia Ovest dove in un tragico incidente hanno perso la vita tre persone. Poco prima delle 6, all'altezza del civico 1700, per cause ancora in corso di accertamento, un autocarro adibito al trasporto latte si è scontrato con un'autovettura. A seguito dello scontro.🔗 Leggi su Modenatoday.it
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