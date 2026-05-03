Tragico incidente moto fuori controllo | muore 26enne
Un incidente stradale si è verificato nel pomeriggio di ieri tra Santa Maria a Vico e San Felice a Cancello, poco dopo l’incrocio tra via Fiume e via Colle Puoti, nella frazione San Marco Trotti. Secondo le prime ricostruzioni, una moto ha perso il controllo, causando il decesso di un uomo di 26 anni. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine per i rilievi.
Un drammatico incidente stradale si è verificato nel pomeriggio di ieri (2 maggio) al confine tra Santa Maria a Vico e San Felice a Cancello, poco dopo l’incrocio tra via Fiume e via Colle Puoti, nella frazione San Marco Trotti. A perdere la vita è stato Antonio Esposito, 26 anni, residente nella.🔗 Leggi su Casertanews.it
Incidente a Milano, moto contro un taxi: morti due giovani
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