Un incidente mortale si è verificato questa mattina sul Grande Raccordo Anulare di Roma, all’altezza della Tuscolana. Un’auto si è ribaltata e successivamente è stata travolta, provocando la morte di una persona e il ferimento di altre tre. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine per gestire la situazione e ricostruire la dinamica dell’incidente. La carreggiata interna è stata temporaneamente chiusa al traffico.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Schianto sulla carreggiata interna all’altezza della Tuscolana. Un grave incidente stradale si è verificato alle prime luci del giorno di oggi, 3 maggio, sul Grande Raccordo Anulare di Roma. Il bilancio è pesante: un uomo ha perso la vita e altre tre persone sono rimaste ferite, fortunatamente in condizioni non gravi. L’impatto è avvenuto intorno alle 5 del mattino di oggi, domenica 3 maggio, sulla carreggiata interna, nei pressi dell’uscita per via Tuscolana. Dinamica ancora da chiarire. Le cause dell’incidente sono ancora oggetto di accertamenti, ma le prime ricostruzioni parlano di una dinamica particolarmente complessa.🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Tragedia sul GRA all’alba: auto si ribalta e viene travolta, un morto e tre feriti

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