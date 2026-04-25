tragedia a fiumicino auto travolge pedone e si ribalta un morto e tre feriti

Nella notte scorsa a Fiumicino, un’auto ha investito un pedone in viale Coccia di Morto, vicino all’aeroporto Leonardo Da Vinci. L’incidente ha causato il ribaltamento del veicolo e tre persone sono rimaste ferite, una delle quali in modo grave. Purtroppo, il pedone investito è deceduto a causa delle ferite riportate. Sul luogo sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine per gli accertamenti.

Una tragedia ha colpito la comunità di Fiumicino, in provincia di Roma, nella notte scorsa. Un uomo ha perso la vita dopo essere stato investito da un’auto in viale Coccia di Morto, una strada che si trova nei pressi dell’aeroporto Leonardo Da Vinci. L’incidente ha coinvolto anche altre tre persone, che sono rimaste ferite. Dettagli dell’incidente mortale. Il tragico evento si è verificato poco dopo la mezzanotte, quando l’uomo, secondo diverse segnalazioni, stava camminando in mezzo alla strada. Le cause dell’incidente sono attualmente in fase di accertamento, ma sembra che l’auto lo abbia travolto, provocando un impatto così violento che il veicolo si è ribaltato, coinvolgendo anche altri mezzi in transito.🔗 Leggi su Romadailynews.it

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