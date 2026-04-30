Tragedia sul lavoro a Benevento operaio muore dopo caduta da capannone | indagini in corso

Un incidente mortale si è verificato oggi nell’area industriale di Benevento, coinvolgendo un operaio di 67 anni che è precipitato dal tetto di un capannone mentre lavorava all’installazione di pannelli fotovoltaici. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma le ferite riportate sono state fatali. Le autorità stanno conducendo le indagini per accertare le cause dell’incidente e verificare eventuali responsabilità.

L’uomo, originario di San Lorenzo Maggiore, era rimasto gravemente ferito nella giornata di ieri a seguito della caduta. Secondo una prima ricostruzione, l’operaio stava lavorando sul tetto della struttura quando, per cause ancora in fase di accertamento, ha perso l’equilibrio precipitando nel vuoto. Immediato l’intervento dei sanitari del 118, che hanno soccorso il 67enne e lo hanno trasportato in codice rosso all’ospedale “San Pio” di Benevento. Nonostante gli sforzi dei medici, l’uomo è deceduto dopo circa 24 ore di ricovero a causa delle gravi lesioni riportate. Sull’accaduto sono in corso le indagini dei carabinieri, impegnati a chiarire l’esatta dinamica dell’incidente e a verificare il rispetto delle norme di sicurezza sul lavoro.🔗 Leggi su Teleclubitalia.it © Teleclubitalia.it - Tragedia sul lavoro a Benevento, operaio muore dopo caduta da capannone: indagini in corso Notizie correlate Leggi anche: Tragedia sul lavoro a Bari: operaio muore dopo una caduta di sei metri in un capannone Tragedia sul lavoro a Modena: operaio muore dopo una cadutaABBONATI A DAYITALIANEWS Incidente mortale nel centro storico Grave incidente sul lavoro questa mattina, intorno alle 9, nel pieno centro storico di... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Tragedia sul lavoro, Pasquale Perna muore in fabbrica: lascia due figlie; Incidente sul lavoro ad Acerra, Pasquale Perna muore a 37 anni; Tragedia ad Acerra: muore operaio di 37 anni; Acerra, muore l'operaio tiktoker Pasquale Perna: Emergenza sicurezza. Tragedia sul lavoro, Pasquale Perna muore in fabbrica: lascia due figlieIncidente sul lavoro in un impianto di trattamento dei rifiuti situato nella zona industriale di Acerra. Pasquale Perna, 37enne residente a Cercola, per ragioni in via di accertamento, ha perso la ... napolitoday.it Tragedia sul lavoro ad Acerra: Pasquale Perna, giovane operaio di Cercola perde la vita a 37anniLascia due figlie e una comunità sconvolta il 37enne morto in un impianto di rifiuti. La Procura indaga tra ipotesi contrastanti e dubbi sulla dinamica dell’incidente ... ilgazzettinovesuviano.com LaC News24. . La piccola Maria Luce fuori pericolo dopo la tragedia di Catanzaro e l'aggressione a un dirigente comunale di Vibo Valentia tra i principali titoli del nostro tg. Appuntamento alle 13,30 su LaC Tv - facebook.com facebook A Porticello la notte della tragedia del Bayesian c’era “poco più di un groppo meteorologico, un improvviso aumento della velocità del vento che precede temporali e rovesci”. Lo sostengono i periti incaricati dalla procura di Termini Imerese di stabilire la forza x.com