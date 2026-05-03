Tragedia a Monreale giovane precipita in un dirupo con la moto da cross

Un giovane appassionato di motocross è rimasto coinvolto in un incidente a Monreale, precipitando lungo un percorso sterrato nella zona di Monte Cuccio. L’incidente si è verificato a San Martino delle Scale, quando il ragazzo è scivolato e ha perso il controllo della moto da cross, cadendo in un dirupo e scendendo per diversi metri. Sul posto sono intervenuti i soccorritori per prestare assistenza.

Monreale – Un giovane appassionato di motocross è caduto in un dirupo a San Martino delle Scale, precipitando per diversi metri lungo un percorso sterrato nella zona di Monte Cuccio. Le sue condizioni sono gravi. L’incidente è avvenuto mentre il ragazzo stava percorrendo un tracciato sterrato molto frequentato dagli appassionati di fuoristrada e trekking. Con lui c’era un gruppo di amici, che hanno immediatamente dato l’allarme ai carabinieri non appena il giovane ha perso il controllo del mezzo ed è finito nel vuoto. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e il soccorso alpino, chiamato a supporto per la difficoltà di raggiungere il punto esatto dell’incidente: il terreno impervio della zona rende le operazioni di soccorso particolarmente complesse.🔗 Leggi su Monrealelive.it © Monrealelive.it - Tragedia a Monreale, giovane precipita in un dirupo con la moto da cross Notizie correlate Tragedia a Vitolini, 58enne muore durante un giro con la moto da crossABBONATI A DAYITALIANEWS L’incidente nelle campagne di Vinci Un uomo di 58 anni, appassionato di sport e motocross, ha perso la vita dopo essere... Tragedia in Valle Verzasca: 17enne precipita da un dirupo nel fiumeUn tragico incidente ha strappato la vita a un giovane di 17 anni nella zona di Corippo, in Valle Verzasca, dopo una caduta accidentale avvenuta... Aggiornamenti e contenuti dedicati Argomenti più discussi: Scomparsa una ragazza a Monreale (PA), l'appello della madre sui social: Aiutateci a ritrovare mia figlia; Ragazza scomparsa a Monreale, Erika è stata rintracciata; Villacidro in lutto per la morte del giovane Leonardo Mocci: il cordoglio del sindaco Federico Sollai. TRAGEDIA NELL’ENNESE: 65ENNE TROVATO MORTO IN UN LAGHETTO ARTIFICIALE A CALASCIBETTA Dramma nelle campagne di Calascibetta, dove un uomo di 65 anni è stato trovato senza vita all’interno di un laghetto artificiale adibito a uso agricolo - facebook.com facebook Ucciso davanti al figlio, indagato per rissa anche il cognato. La tragedia avvenuta la notte tra l'11 e il 12 aprile in piazza Palma a Massa. #ANSA x.com