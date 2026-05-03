Tragedia a Monastier | motociclista di 56 anni muore nel fossato

Un uomo di 56 anni è deceduto in seguito a un incidente stradale avvenuto tra Monastier e Ponzano. Secondo le prime ricostruzioni, la motocicletta è uscita di strada e si è cappottata, finendo in un fossato. La strada presenta alcune criticità che potrebbero aver contribuito all’incidente, ma le cause precise sono ancora in fase di accertamento. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma per l’uomo non c’è stato nulla da fare.

? Cosa scoprirai Come è avvenuta la dinamica che ha causato la fuoriuscita di strada?. Quali sono le criticità del tratto stradale tra Monastier e Ponzano?. Cosa hanno rilevato i soccorritori sul luogo dell'impatto nel fossato?. Perché le autorità devono ora intervenire sulla sicurezza di quella tratta?.? In Breve Vittima residente a Ponzano deceduta sul luogo dell'impatto il 2 maggio 2026.. Traiettoria della moto interrotta bruscamente prima della caduta nel solco laterale.. Autorità valutano interventi strutturali sulla segnaletica stradale tra Monastier e comuni limitrofi.. Un motociclista di 56 anni residente a Ponzano ha perso la vita nel pomeriggio di ieri, il 2 maggio 2026, dopo che il suo mezzo è uscito di strada finendo in un fossato a Monastier di Treviso.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Tragedia a Monastier: motociclista di 56 anni muore nel fossato CON LA MOTO NEL FOSSATO, CENTAURO MUORE A 56 ANNI | 02/05/2026 Notizie correlate Tragedia a Povoletto: motociclista di 52 anni muore contro un paloUn tragico sinistro ha colpito il tardo pomeriggio di oggi la provincia di Udine, quando un uomo di 52 anni, residente nella città friulana, ha perso... Tragedia a Valledoria: muore motociclista di 51 anni sulla SP 133Un motociclista di 51 anni ha perso la vita nel pomeriggio di lunedì 6 aprile 2026 lungo la strada provinciale 133, nei pressi di Valledoria, a causa... Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Tragedia a Monastier: perde il controllo dell'Harley Davidson e muore a 56 anni; Tragedia stradale a Monastier: motociclista perde la vita dopo lo schianto; MONASTIER DI TREVISO | CON LA MOTO NEL FOSSATO, CENTAURO MUORE A 56 ANNI; Treviso, motociclista perde il controllo dell’Harley e si schianta: morto sul colpo. Tragedia a Monastier: perde il controllo dell'Harley Davidson e muore a 56 anniPochi minuti prima delle 18 di sabato 2 maggio Fausto Lamonato, residente a Ponzano, ha perso il controllo della moto su cui stava viaggiando, finendo la sua corsa nel fosso a bordo strada. Sul posto ... trevisotoday.it Perde il controllo della moto e vola fuori strada: deceduto il centauroMONASTIER DI TREVISO – Un motociclista ha perso la vita nel tardo pomeriggio di oggi, sabato 2 maggio 2026, in seguito a un grave incidente avvenuto a Monastier. Secondo le prime informazioni, l’uomo ... nordest24.it Primo maggio, 32 anni dopo. La tragedia del brasiliano a Imola e l’ultima battaglia del fuoriclasse bolognese Leggi l'articolo #AlexZanardi - facebook.com facebook Una tragedia all’interno di una tragedia più grande. Un ennesimo crimine senza una sola ragione… x.com