Nel tardo pomeriggio di oggi, sulla strada provinciale 15 nel comune di Povoletto, un motociclista di 52 anni ha perso la vita dopo essere uscito di strada. L’incidente si è verificato nel territorio della provincia di Udine e, secondo le prime informazioni, l’uomo è finito contro un palo. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma per lui non c’è stato nulla da fare.

Un tragico sinistro ha colpito il tardo pomeriggio di oggi la provincia di Udine, quando un uomo di 52 anni, residente nella città friulana, ha perso la vita dopo essere uscito di strada con la propria motocicletta sulla strada provinciale 15, nel comune di Povoletto. Il conducente è stato travolto da un palo della luce dopo aver perso il controllo del mezzo, in un evento che ha richiesto l’intervento immediato delle squadre del 118 coordinate dalla centrale operativa Sores Fvg e dei vigili del fuoco del comando provinciale. Il bilancio del soccorso a Povoletto. Le manovre avviate dai sanitari sul luogo dell’impatto non hanno purtroppo permesso di salvare la vita al cinquantaduenne.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Tragedia a Povoletto: motociclista di 52 anni muore contro un palo

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