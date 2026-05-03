Tragedia a Bisenti trovato senza vita 30enne sotto un ponte sul fiume Fino

Nella notte tra il 2 e il 3 maggio 2026, a Bisenti, in provincia di Teramo, è stato trovato senza vita un uomo di circa 30 anni. Il corpo è stato rinvenuto sotto un ponte che si trova sul fiume Fino. La scoperta è avvenuta durante le prime ore del mattino e al momento sono in corso le indagini delle forze dell'ordine per chiarire le circostanze del ritrovamento.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Il ritrovamento nella notte a Bisenti. Questa notte, tra il 2 e il 3 maggio 2026, a Bisenti, in provincia di Teramo, è stato rinvenuto il corpo senza vita di un uomo di circa 30 anni, residente nel capoluogo. Il cadavere si trovava sotto il ponte che attraversa il fiume Fino, in una zona che ha richiesto l’intervento dei soccorsi per il recupero. L’intervento dei soccorritori e delle forze dell’ordine. Sul luogo sono giunti rapidamente i sanitari del 118, che non hanno potuto fare altro che constatare il decesso, insieme ai carabinieri della stazione locale. I vigili del fuoco si sono occupati delle operazioni di recupero della salma.🔗 Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - Tragedia a Bisenti, trovato senza vita 30enne sotto un ponte sul fiume Fino Notizie correlate Teramo, il corpo di un 30enne trovato sotto un ponte sul fiume FinoNella notte, a Bisenti, nel teramano, sotto il ponte sul fiume Fino, è stato rinvenuto il corpo di un 30enne residente a Teramo. Leggi anche: Tragedia: Franco trovato senza vita nel fiume dopo aver lasciato la casa di riposo. Contenuti e approfondimenti Tragedia a Bisenti: giovane si toglie la vita buttandosi dal ponteBISENTI . Nel corso della nottata, a Bisenti sotto il ponte sul fiume Fino è stato rinvenuto il cadavere di un uomo di 30 anni residente a Teramo, ma ricoverato in una struttura di Bisenti. Sul post ... ekuonews.it Teramo, il corpo di un 30enne trovato sotto un ponte sul fiume FinoNella notte, a Bisenti, nel teramano, sotto il ponte sul fiume Fino, è stato rinvenuto il corpo di un 30enne residente a Teramo. Il giovane era stato ... lapresse.it