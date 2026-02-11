Tragedia | Franco trovato senza vita nel fiume dopo aver lasciato la casa di riposo

La scoperta questa mattina a Castelcivita, dove il corpo di Franco Sabetta è stato trovato senza vita nel fiume. L’uomo, che qualche ora prima aveva lasciato la casa di riposo, non aveva fatto più ritorno. La polizia sta indagando sulle cause di questa tragedia, ma al momento non ci sono dettagli certi su cosa possa aver portato a questa fine. La comunità si stringe intorno ai familiari di Franco in un momento così difficile.

Tragico Ritrovamento a Castelcivita: Franco Sabetta Deceduto. Franco Sabetta, un uomo di 66 anni di Castelcivita, è stato trovato privo di vita nel corso delle prime ore del mattino di ieri. La segnalazione della sua scomparsa risale al pomeriggio precedente, quando i familiari hanno allertato le autorità dopo che non fece ritorno alla struttura assistenziale da cui si era allontanato. Il drammatico ritrovamento è avvenuto intorno alle 7.30 in un tratto del fiume Calore. I vigili del fuoco, accorsi sul luogo insieme ai carabinieri, hanno individuato il corpo adagiato nell'acqua, portando a termine un'operazione di ricerca che ha coinvolto numerosi soccorritori.

