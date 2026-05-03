Il traffico a Roma nella serata del 3 maggio 2026 alle 20:30 mostra un’intensità crescente, con particolare attenzione al ponte del Primo Maggio, che si sta avviando alla conclusione. La situazione sulla rete stradale presenta rallentamenti e code in alcune zone strategiche, mentre gli automobilisti segnalano traffico più sostenuto rispetto ai momenti precedenti. La viabilità resta sotto osservazione, con aggiornamenti previsti nelle prossime ore.

Luceverde Roma trovati il ponte del primo maggio si avvia alla conclusione atteso in particolare nel corso del pomeriggio progressivo e considerevole aumento dei flussi di traffico soprattutto in corrispondenza dei nodi di interscambio della Grande Raccordo Anulare e su tutti i principali varchi d'accesso alla capitale ad agevolare gli spostamenti contribuisce come ogni domenica il fermo dei mezzi pesanti dalle 9 alle 22 Salvo i casi autorizzati dalla legge ai Parioli proseguono i lavori in viale Liegi con la modifica del servizio tram sulle linee 219 in particolare la linea 2 è interamente sostituita da bus la linea 3 viene sostituita...🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Traffico Roma del 03-05-2026 ore 20:30

Ecco com'era l'antica Roma nel 320 d.C.

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Che Roma stia soffocando sotto il peso del traffico è una verità che nessuno riesce più a ignorare, e i residenti di Monti hanno deciso di urlarlo forte e chiaro. #Traffico #Roma #MontiInRivolta #Ambiente #MobilitàSostenibile - facebook.com facebook