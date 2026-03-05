Alle 20:30 del 5 marzo 2026, il traffico a Roma risultava ancora rallentato sul Raccordo Anulare, nella carreggiata interna, a partire dalla Cassia. I veicoli si muovevano a passo d’uomo, causando code e rallentamenti lungo questo tratto della strada. La situazione interessava principalmente questa zona della città, con traffico congestionato e veicoli fermi in alcune aree.

Luceverde Roma traffico ancora rallentato sul Raccordo Anulare in carreggiata interna dalla Cassia alla Flaminia e proseguendo dalla Nomentana alla 24 rallentamenti anche carreggiata esterna dalla Roma Fiumicino alla diramazione Roma sud ci sono ancora disagi sulla Salaria Dov'è il traffico intenso si somma una riduzione di carreggiata all'altezza dell'aeroporto dell'Urbe Ci sono code a partire da via Cortona verso il centro ancora per lavori code su via del Foro Italico tra viale di Tor di Quinto Corso Francia verso lo stadio Olimpico anche in questo caso si transita su carreggiata Lido comandamenti per traffico anche in... 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Traffico Roma del 05-03-2026 ore 20:30

Traffico Roma del 05-03-2026 ore 18:30Luceverde Roma trovati ancora sostenuto il traffico sul Raccordo Anulare in carreggiata interna rallentamenti e code dalla Nomentana alla 24 in...

Traffico Roma del 05-03-2026 ore 07:30Luceverde Roma e Frosinone direzione Roma e a Roma lunghe code ma dovute al traffico intenso sul percorso della A24 dal raccordo anulare alla...

PERCHÉ SOFFRIRE COME FARE C'È IL TABOR

Una raccolta di contenuti su Traffico Roma del.

Temi più discussi: Terra dei fuochi e traffico di rifiuti: confiscata società a Roma; Il rumore del traffico aumenta il rischio di ipertensione; La ZTL a Roma diventa a pagamento per le auto elettriche dal 1 luglio, è ufficiale; Effetto via Roma, code a Corneto: Ma ci aspettavamo molto peggio.

Traffico Roma del 05-03-2026 ore 18:30Luceverde Roma trovati ancora sostenuto il traffico sul Raccordo Anulare in carreggiata interna rallentamenti e code dalla Nomentana alla 24 in ... romadailynews.it

Viabilità Roma Regione Lazio del del 05-03-2026 ore 18:10Astral infomobilità di nuovo Ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio apriamo con il raccordo anulare in ... romadailynews.it

Roma, la città eterna intrappolata nel caos del traffico, si prepara a un ritardo che fa infuriare tutti: la Metro C non partirà prima del 2028. #Roma #MetroC #TrafficoRoma #MobilitàRoma #CaosRoma - facebook.com facebook