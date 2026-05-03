Traffico Roma del 03-05-2026 ore 19 | 30

Il traffico a Roma intorno alle 19:30 del 3 maggio 2026 si presenta intenso, con le strade principali che mostrano rallentamenti. In particolare, il ponte del Primo maggio si sta avviando alla conclusione e si registrano code lungo alcune arterie principali. La situazione è monitorata in tempo reale per aggiornamenti sulle condizioni del traffico e eventuali disagi.

Luceverde Roma trovati il ponte del primo maggio si avvia alla conclusione atteso in particolare nel corso del pomeriggio progressivo e considerevole aumento dei flussi di traffico soprattutto in corrispondenza dei nodi di interscambio della Grande Raccordo Anulare e su tutti i principali varchi d'accesso alla capitale ad agevolare gli spostamenti contribuisce come ogni domenica il fermo dei mezzi pesanti dalle 9 alle 22 Salvo i casi autorizzati dalla legge ai Parioli proseguono i lavori in viale Liegi con la modifica del servizio tram sulle linee 219 in particolare la linea 2 è interamente sostituita da bus la linea 3 viene sostituita...🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Traffico Roma del 03-05-2026 ore 19:30 Ecco com'era l'antica Roma nel 320 d.C. Notizie correlate Traffico Roma del 05-03-2026 ore 19:30Luceverde Roma traffico ancora rallentato sul Raccordo Anulare in carreggiata interna dalla Cassia alla Flaminia e proseguendo dalla Nomentana alla... Traffico Roma del 05-03-2026 ore 20:30Luceverde Roma traffico ancora rallentato sul Raccordo Anulare in carreggiata interna dalla Cassia alla Flaminia e proseguendo dalla Nomentana alla... Altri aggiornamenti Temi più discussi: Sito Istituzionale | Mobilità e trasporti, 1°, 2 e 3 maggio; Le strade chiuse a Roma sabato 2 e domenica 3 maggio; Le strade chiuse a Roma sabato 2 e domenica 3 maggio; Regolamentazione temporanea del traffico e della sosta in occasione della Festa di Sant’Efisio. Viabilità Roma Regione Lazio del del 03-05-2026 ore 19:25Astral infomobilità un saluto e Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio apriamo con autostrade sulla A1 ... romadailynews.it Traffico Roma del 03-05-2026 ore 07:30Luceverde Roma trovati il ponte del primo maggio si avvia alla conclusione atteso in particolare nel corso del pomeriggio progressivo e considerevole ... romadailynews.it Che Roma stia soffocando sotto il peso del traffico è una verità che nessuno riesce più a ignorare, e i residenti di Monti hanno deciso di urlarlo forte e chiaro. #Traffico #Roma #MontiInRivolta #Ambiente #MobilitàSostenibile facebook