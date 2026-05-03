Traffico Roma del 03-05-2026 ore 18 | 30

Il traffico a Roma il 3 maggio 2026 alle 18:30 presenta alcune criticità, soprattutto nel centro cittadino e nelle arterie principali. La situazione si sta intensificando con rallentamenti e code lungo le vie di accesso ai principali ponti della città. Le condizioni del traffico sono influenzate dalla fine delle festività del primo maggio e da alcune manifestazioni in corso. La circolazione rimane complicata nelle aree più trafficate, con alcuni tratti che registrano rallentamenti significativi.

Luceverde Roma trovati il ponte del primo maggio si avvia alla conclusione atteso in particolare nel corso del pomeriggio progressivo e considerevole aumento dei flussi di traffico soprattutto in corrispondenza dei nodi di interscambio della Grande Raccordo Anulare e su tutti i principali varchi d'accesso alla capitale ad agevolare gli spostamenti contribuisce come ogni domenica il fermo dei mezzi pesanti dalle 9 alle 22 Salvo i casi autorizzati dalla legge ai Parioli proseguono i lavori in viale Liegi con la modifica del servizio tram sulle linee 219 in particolare la linea 2 è interamente sostituita da bus la linea 3 viene sostituita...🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Traffico Roma del 03-05-2026 ore 18:30 Ecco com'era l'antica Roma nel 320 d.C. Notizie correlate Traffico Roma del 05-03-2026 ore 18:30Luceverde Roma trovati ancora sostenuto il traffico sul Raccordo Anulare in carreggiata interna rallentamenti e code dalla Nomentana alla 24 in... Traffico Roma del 05-03-2026 ore 20:30Luceverde Roma traffico ancora rallentato sul Raccordo Anulare in carreggiata interna dalla Cassia alla Flaminia e proseguendo dalla Nomentana alla... Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Sito Istituzionale | Mobilità e trasporti, 1°, 2 e 3 maggio; Le strade chiuse a Roma sabato 2 e domenica 3 maggio; Le strade chiuse a Roma sabato 2 e domenica 3 maggio; Regolamentazione temporanea del traffico e della sosta in occasione della Festa di Sant’Efisio. Viabilità Roma Regione Lazio del del 03-05-2026 ore 18:25Astral infomobilità un saluto e Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio apriamo con le strade sulla A1 ... romadailynews.it Traffico Lazio del 03-05-2026 ore 17:30Luceverde Lazio trovati e domenica di rientri dopo il lungo weekend di festeggiamenti per la festa dei Lavoratori ad essere protagoniste di questo ... romadailynews.it Che Roma stia soffocando sotto il peso del traffico è una verità che nessuno riesce più a ignorare, e i residenti di Monti hanno deciso di urlarlo forte e chiaro. #Traffico #Roma #MontiInRivolta #Ambiente #MobilitàSostenibile facebook