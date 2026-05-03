Traffico Roma del 03-05-2026 ore 14 | 30

Il traffico a Roma nel pomeriggio del 3 maggio 2026, alle 14:30, mostra un flusso intenso nella zona del ponte del primo maggio, che si sta avviando verso la fine della giornata. Sono presenti code e rallentamenti in alcune strade principali, con un movimento in crescita rispetto alle ore precedenti. La situazione appare stabile, ma con alcune criticità nelle vie di accesso e uscita dalle aree centrali della città.

Luceverde Roma trovati il ponte del primo maggio si avvia alla conclusione atteso in particolare nel corso del pomeriggio progressivo e considerevole aumento dei flussi di traffico soprattutto in corrispondenza dei nodi di interscambio della Grande Raccordo Anulare e su tutti i principali varchi d'accesso alla capitale ad agevolare gli spostamenti contribuisce come ogni domenica il fermo dei mezzi pesanti dalle 9 alle 22 Salvo i casi autorizzati dalla legge ai Parioli proseguono i lavori in viale Liegi con la modifica del servizio tram sulle linee e 219 in particolare la linea 2 è interamente sostituita da bus la linea 3 viene sostituita da...🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Traffico Roma del 03-05-2026 ore 14:30 A Portrait of the Artist as a Young Man by James Joyce - Full Audiobook Notizie correlate Traffico Roma del 05-03-2026 ore 14:30Roma infomobilità un servizio a cura di luce verde e di Roma servizi per la mobilità gli agricoltori tornano a manifestare nella capitale... Traffico Roma del 05-03-2026 ore 20:30Luceverde Roma traffico ancora rallentato sul Raccordo Anulare in carreggiata interna dalla Cassia alla Flaminia e proseguendo dalla Nomentana alla... Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Sito Istituzionale | Mobilità e trasporti, 1°, 2 e 3 maggio; Le strade chiuse a Roma sabato 2 e domenica 3 maggio; Le strade chiuse a Roma sabato 2 e domenica 3 maggio; Previsioni traffico ponte del 1° maggio 2026: tutti i bollini del weekend. Traffico Roma del 03-05-2026 ore 07:30Luceverde Roma trovati il ponte del primo maggio si avvia alla conclusione atteso in particolare nel corso del pomeriggio progressivo e considerevole ... romadailynews.it Traffico Lazio del 03-05-2026 ore 09:30luce verde Lazio trovati e domenica di rientri dopo il lungo weekend di festeggiamenti per la festa dei Lavoratori ad essere protagoniste di questo ... romadailynews.it Che Roma stia soffocando sotto il peso del traffico è una verità che nessuno riesce più a ignorare, e i residenti di Monti hanno deciso di urlarlo forte e chiaro. #Traffico #Roma #MontiInRivolta #Ambiente #MobilitàSostenibile - facebook.com facebook