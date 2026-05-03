Il traffico a Roma intorno alle 11:30 del 3 maggio 2026 mostrava un andamento complessivamente scorrevole, con alcune aree che presentavano rallentamenti. La situazione sulla rete stradale si stava normalizzando dopo le feste del primo maggio, con il traffico che si stava progressivamente alleggerendo. La circolazione sulla principale arteria di collegamento stava tornando alla normalità, mentre si registravano alcune criticità nelle zone centrali della città.

Luceverde Roma trovati il ponte del primo maggio si avvia alla conclusione atteso in particolare nel corso del pomeriggio progressivo e considerevole aumento dei flussi di traffico soprattutto in corrispondenza dei nodi di interscambio della Grande Raccordo Anulare e su tutti i principali varchi d'accesso alla capitale ad agevolare gli spostamenti contribuisce come ogni domenica il fermo dei mezzi pesanti dalle 9 alle 22 Salvo i casi autorizzati dalla legge ai Parioli proseguono i lavori in viale Liegi con la modifica del servizio tram sulle linee 219 in particolare la linea 2 è interamente sostituita da bus la linea 3 viene sostituita...🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Traffico Roma del 03-05-2026 ore 11:30

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Che Roma stia soffocando sotto il peso del traffico è una verità che nessuno riesce più a ignorare, e i residenti di Monti hanno deciso di urlarlo forte e chiaro. #Traffico #Roma #MontiInRivolta #Ambiente #MobilitàSostenibile - facebook.com facebook