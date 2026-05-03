Alle prime ore del 3 maggio 2026, il traffico a Roma mostra segnali di rallentamento dopo le festività del Primo Maggio. Le strade principali sono ancora interessate da alcune criticità, mentre si avvicina la fine della giornata. La situazione si presenta con variazioni rispetto ai giorni precedenti, con alcune zone che registrano code e rallentamenti, in particolare nelle aree di maggiore afflusso e nei punti di accesso alla città.

Luceverde Roma trovati il ponte del primo maggio si avvia alla conclusione atteso in particolare nel corso del pomeriggio progressivo e considerevole aumento dei flussi di traffico soprattutto in corrispondenza dei nodi di interscambio della Grande Raccordo Anulare e su tutti i principali varchi d'accesso alla capitale ad agevolare gli spostamenti contribuisce come ogni domenica il fermo dei mezzi pesanti dalle 9 alle 22 Salvo i casi autorizzati dalla legge ai Parioli proseguono i lavori in viale Liegi con la modifica del servizio tram sulle linee 219 in particolare la linea 2 è interamente sostituita da bus la linea 3 viene sostituita...🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Traffico Roma del 03-05-2026 ore 08:30

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Che Roma stia soffocando sotto il peso del traffico è una verità che nessuno riesce più a ignorare, e i residenti di Monti hanno deciso di urlarlo forte e chiaro. #Traffico #Roma #MontiInRivolta #Ambiente #MobilitàSostenibile - facebook.com facebook