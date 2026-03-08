Alle otto e trenta di domenica mattina, il traffico a Roma presenta ritardi sulla Salaria vicino all'aeroporto, dove sono in corso lavori di manutenzione. La situazione interessa gli automobilisti che circolano nella zona e si combina con altre eventuali criticità della viabilità urbana. La circolazione si svolge con variazioni a causa delle attività in corso.

Luceverde Roma e buona domenica proseguono i lavori sulla Salaria all'altezza dell'aeroporto dell'Urbe dove c'è una riduzione della sede stradale in direzione del centro città possibile la formazione di code Ricordiamo anche i lavori sulla Ardeatina tra via di Grotta Perfetta e via della Fotografia in questo tratto si transita senso unico alternato è frequente la formazione di code di attesa nelle due direzioni in caso di traffico intenso ultimo giorno oggi alla fiera di Roma per il motodays 2026 manifestazione è dedicata interamente al mondo delle due ruote con esposizioni test-ride incontri ricordiamo che per... 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Traffico Roma del 08-03-2026 ore 08:30

Traffico Roma del 03-03-2026 ore 08:30Luceverde Roma traffico da Settecamini alla tangenziale est e quindi in entrata in città ci ritroviamo sulla tangenziale est dalla Nomentana Corso di...

Traffico Roma del 03-01-2026 ore 08:30Luceverde Roma Bentrovati traffico previsto piuttosto intenso per l'affluenza di turisti presenti in città per trascorrervi il ponte dell'epifania...

#Tgm 8 gennaio ore 6,30 - Ritorno alla normalità per la Ztl del Centro. Ecco gli orari

Una selezione di notizie su Traffico Roma del.

Temi più discussi: Le strade chiuse a Roma sabato 28 febbraio e domenica 1 marzo 2026; Roma, il sindaco Gualtieri va di fretta: Eliminiamo il traffico dal Centro, patrimonio dell'umanità; Le strade chiuse a Roma sabato 7 e domenica 8 marzo; Via Roma chiusa, a Corneto traffico quasi triplicato. Ma la città sta collaborando.

Viabilità Roma Regione Lazio del del 08-03-2026 ore 08:25Astral infomobilità ben trovati all'ascolto con Astral infomobilità un servizio della regione Lazio in provincia di Roma rallentamenti sulla strada ... romadailynews.it

Traffico Roma del 07-03-2026 ore 08:30Luceverde Roma Bentrovati proseguono i lavori sulla Salaria all'altezza dell'aeroporto dell'Urbe dove c'è una riduzione della sede ... romadailynews.it

Leggo. . Un golf cart in mezzo al traffico del Grande Raccordo Anulare ha sorpreso gli automobilisti a Roma. Il piccolo veicolo, solitamente utilizzato nei campi da golf o in aree private, ma che dall'anno scorso è tra i mezzi che più si vedono nella Capitale per il - facebook.com facebook