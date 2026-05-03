Alle prime ore del mattino del 3 maggio 2026, il traffico a Roma si presenta abbastanza intenso, con alcuni rallentamenti segnalati in prossimità di alcune vie principali. Le condizioni della circolazione sono state monitorate dalle autorità, in particolare nel centro cittadino e nelle zone di maggiore afflusso, mentre si avvicina la fine delle celebrazioni del ponte del primo maggio. Le previsioni indicano possibili ulteriori congestioni nelle prossime ore.

Luceverde Roma trovati il ponte del primo maggio si avvia alla conclusione atteso in particolare nel corso del pomeriggio progressivo e considerevole aumento dei flussi di traffico soprattutto in corrispondenza dei nodi di interscambio della Grande Raccordo Anulare e su tutti i principali varchi d'accesso alla capitale ad agevolare gli spostamenti contribuisce come ogni domenica il fermo dei mezzi pesanti dalle 9 alle 22 Salvo i casi autorizzati dalla legge ai Parioli proseguono i lavori in viale Liegi con la modifica del servizio tram sulle linee 219 in particolare la linea 2 è interamente sostituita da bus la linea 3 viene sostituita...🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Traffico Roma del 03-05-2026 ore 07:30

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Che Roma stia soffocando sotto il peso del traffico è una verità che nessuno riesce più a ignorare, e i residenti di Monti hanno deciso di urlarlo forte e chiaro. #Traffico #Roma #MontiInRivolta #Ambiente #MobilitàSostenibile - facebook.com facebook