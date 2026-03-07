Traffico Roma del 07-03-2026 ore 07 | 30

Alle 07:30 del 7 marzo 2026, il traffico a Roma presenta rallentamenti sulla Salaria, nei pressi dell'aeroporto dell'Urbe, a causa di lavori in corso. La circolazione risulta congestionata in entrambe le direzioni, con veicoli che procedono a passo d'uomo. La situazione interessa anche le strade limitrofe, dove si registrano code e rallentamenti. La polizia municipale è sul posto per gestire il traffico.

Luceverde Roma Bentrovati proseguono i lavori sulla Salaria all'altezza dell'aeroporto dell'Urbe dove c'è una riduzione della sede stradale in direzione del centro città possibili quindi la formazione di code Ricordiamo anche lavori sulla Ardeatina tra via di Grotta Perfetta e via della Fotografia in questo tratto si transita a senso unico alternato ed è frequente la formazione di code e attese nelle direzioni prosegue fino a domani alla fiera di Roma il motodays 2026 manifestazione dedicata interamente al mondo delle due ruote con esposizioni test ride e incontri godiamo che per raggiungere lo spazio espositivo oltre... 🔗 Leggi su Romadailynews.it

