Traffico Lazio del 03-05-2026 ore 17 | 30

Nella giornata di domenica, nel Lazio alle 17:30, si sono verificati alcuni problemi di traffico mentre le persone rientravano a casa dopo il lungo weekend di festeggiamenti. La situazione è stata segnalata dalla piattaforma di monitoraggio del traffico, che ha registrato alcune congestioni e rallentamenti nelle strade principali della regione. Non sono stati riportati incidenti di rilievo o chiusure improvvise.

Luceverde Lazio trovati e domenica di rientri dopo il lungo weekend di festeggiamenti per la festa dei Lavoratori ad essere protagoniste di questo controesodo saranno Come di consueto alle arterie che collegano Roma al resto d'Italia e al suo litorale attesi in particolare dal pomeriggio considerevoli aumenti del traffico lungo l'Autostrada del Sole sulla 24 e non solo pubblicità anche lungo le consolari ad agevolare gli spostamenti come ogni domenica il divieto di circolazione per i mezzi pesanti su un intera rete viaria Nazionale lo stop scattato alle 9 Si protrarrà fino alle 22 lavori nel nodo ferroviario di Roma per la realizzazione.🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Traffico Lazio del 03-05-2026 ore 17:30 Notizie correlate Traffico Lazio del 05-03-2026 ore 17:30luce verde Lazio ben trovati in provincia di Latina a causa di un incidente a momentaneamente chiusa la statale dell'Abbazia di Fossanova tra... Traffico Lazio del 05-03-2026 ore 09:30Luceverde Lazio trovati sulla via Pontina traffico intenso con code a tratti da Spinaceto alla Cristoforo Colombo verso Roma centro trafficato anche... Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Previsioni traffico ponte del 1 maggio; Ponte del 1° maggio al via: traffico intenso tra Lazio e Abruzzo, domenica da bollino nero per i rientri; Lazio, il mare più limpido è qui: 3 spiagge dove andare in primavera; Due tombini sprofondati e traffico in tilt. Il municipio mette in sicurezza la strada della stazione. Traffico Lazio del 03-05-2026 ore 17:30Luceverde Lazio trovati e domenica di rientri dopo il lungo weekend di festeggiamenti per la festa dei Lavoratori ad essere protagoniste di questo ... romadailynews.it Viabilità Roma Regione Lazio del del 03-05-2026 ore 16:25Astral infomobilità un saluto e Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio apriamo con le autostrade sulla A1 ... romadailynews.it https://www.ilquotidianodellazio.it/a1-incidente-diramazione-roma-sud-traffico-bloccato-verso-il-gra-auto-ribaltata-e-coda-da-san-cesareo.htmlAuto ribaltata sulla Diramazione Roma Sud: traffico fermo verso il Gra, code da San Cesareo e percorso alternativo facebook