Traffico Lazio del 03-05-2026 ore 09 | 30

Alle 9:30 di domenica 3 maggio 2026, il traffico nella regione Lazio era stato segnalato con luci verdi, segnalando scorrimento fluido sulle principali vie. Questa giornata segue la conclusione di un lungo weekend di festività e di rientri da parte dei viaggiatori, che hanno contribuito a una ripresa normale dei flussi stradali dopo i giorni di festa.

luce verde Lazio trovati e domenica di rientri dopo il lungo weekend di festeggiamenti per la festa dei Lavoratori ad essere protagoniste di questo controesodo saranno Come di consueto alle arterie che collegano Roma al resto d'Italia e al suo litorale attesi in particolare dal pomeriggio considerevoli aumenti del traffico lungo l'Autostrada del Sole sulla A24 e non solo pubblicità anche lungo le consolari ad agevolare gli spostamenti come ogni domenica il divieto di circolazione per i mezzi pesanti su un intera rete viaria Nazionale lo stop scattato alle 9 Si protrarrà fino alle 22 lavori nel nodo ferroviario di Roma per la realizzazione.🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Traffico Lazio del 03-05-2026 ore 09:30 Notizie correlate Traffico Lazio del 05-03-2026 ore 09:30Luceverde Lazio trovati sulla via Pontina traffico intenso con code a tratti da Spinaceto alla Cristoforo Colombo verso Roma centro trafficato anche... Traffico Lazio del 09-03-2026 ore 09:30Luceverde Lazio trovate in provincia di Latina sulla statale 156 dei Monti Lepini code per lavori in corso tra Roccasecca dei Volsci e il bivio per... Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Previsioni traffico ponte del 1 maggio; Ponte del 1° maggio al via: traffico intenso tra Lazio e Abruzzo, domenica da bollino nero per i rientri; Lazio, il mare più limpido è qui: 3 spiagge dove andare in primavera; Trasporti, la Air Campania si aggiudica il lotto Sud Pontino nel Lazio. Traffico Lazio del 03-05-2026 ore 09:30luce verde Lazio trovati e domenica di rientri dopo il lungo weekend di festeggiamenti per la festa dei Lavoratori ad essere protagoniste di questo ... romadailynews.it Viabilità Roma Regione Lazio del del 03-05-2026 ore 09:25Astral infomobilità un saluto e Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio in primo piano il raccordo anulare in carreggiata interna ancora disagi per ... romadailynews.it https://www.ilquotidianodellazio.it/a1-incidente-diramazione-roma-sud-traffico-bloccato-verso-il-gra-auto-ribaltata-e-coda-da-san-cesareo.htmlAuto ribaltata sulla Diramazione Roma Sud: traffico fermo verso il Gra, code da San Cesareo e percorso alternativo - facebook.com facebook