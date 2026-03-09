Traffico Lazio del 09-03-2026 ore 09 | 30

Alle 09:30 del 9 marzo 2026, sulla statale 156 dei Monti Lepini in provincia di Latina si segnalano code a causa di lavori in corso. La strada presenta rallentamenti e congestioni nel tratto interessato, influenzando il traffico regionale. La situazione è stata segnalata dal servizio di informazione sul traffico, senza ulteriori dettagli su eventuali incidenti o disagi.

Luceverde Lazio trovate in provincia di Latina sulla statale 156 dei Monti Lepini code per lavori in corso tra Roccasecca dei Volsci e il bivio per Prossedi si transita senso alternato regolato da semaforo ancora molto sostenuto il traffico sulla via Ardeatina e sulla via Appia concludi rispettivamente tra via della Falcognana il divino amore È tra la via dei Laghi e il raccordo sul raccordo rallentamenti un po' su tutto l'anello ma soprattutto dalla diramazione Roma Sud alla Tiburtina in carreggiata interna e dalla Roma Fiumicino alla Pontina a lungo la carreggiata esterna incolonnamenti per lavori sulla Flaminia da Labaro a via dei Due. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

