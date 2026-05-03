Tradizione rivisitatain cucina Un viaggio nella gastronomia accompagnati dall’Accademia

La cucina tradizionale viene rivisitata e aggiornata da uno chef di rilievo, offrendo un nuovo volto a ricette di famiglia. Un viaggio tra sapori autentici e tecniche moderne, con un’attenzione particolare alle materie prime e alla presentazione dei piatti. L’evento, organizzato dall’Accademia, propone un percorso che unisce i gusti di sempre con interpretazioni contemporanee, senza alterarne le radici.

La cucina tradizionale rivisitata e aggiornata da uno chef di rango ma anche un viaggio fra notizie, suggestioni e personaggi legati ad uno spazio storico della città, quello della Pinetina (Pin), un tempo centro Allende e oggi (anche) ristorante elegante, La Terrazza Oliva, dedicata al grande architetto attivissimo alla Spezia nella prima metà del XX secolo dove ha legato il suo nome a molti edifici pubblici e privati. Un viaggio a tutto tondo proposto dalla delegazione spezzina dell’ Accademia italiana della cucina, all’indomani del riconoscimento Unesco attribuito alla cucina nazionale come patrimonio immateriale dell’Umanità, un obiettivo raggiunto grazie al contributo anche della stessa Aic.🔗 Leggi su Lanazione.it

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