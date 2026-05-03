Tra sbandieratori e timpanisti parte il viaggio di San Nicola nei quartieri | le tappe fino al 7 maggio

Da ieri è iniziato il percorso di San Nicola nei quartieri della città, con il primo appuntamento nel Municipio 2. La manifestazione, che coinvolge sbandieratori e timpanisti, proseguirà fino al 7 maggio toccando varie zone della città. Come di consueto, l’evento si apre con un corteo storico che coinvolge i cinque Municipi, confermando la tradizione degli ultimi anni.

E' cominciato ieri dal Municipio 2 il 'viaggio' di San Nicola attraverso i quartiere della città. Come è ormai tradizione negli ultimi anni, il corteo storico vedrà anche per l'edizione 2026 un 'prologo' nei cinque Municipi cittadini.Prima tappa a CarrassiIl primo appuntamento ha visto.🔗 Leggi su Baritoday.it

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Panoramica sull’argomento

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