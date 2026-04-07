Verona il Purgatorio di Dante sbarca nei quartieri | 8 tappe gratis

A Verona, dal 10 aprile, si terranno otto incontri gratuiti dedicati al Purgatorio della Divina Commedia, che coinvolgeranno i quartieri della città. L'iniziativa è promossa dal Comune e prevede l'allestimento di diversi appuntamenti nel corso delle prossime settimane. Le tappe sono state organizzate per avvicinare i cittadini alla figura e ai temi trattati nel tratto specifico del poema.

Il Comune di Verona porterà la Divina Commedia nei quartieri attraverso otto incontri gratuiti dedicati al Purgatorio, a partire dal 10 aprile. L’iniziativa, coordinata dall’assessorato al Decentramento insieme alla Cooperativa Sociale Aribandus, mira a trasformare la cultura in un servizio di prossimità. L’evento sposta l’analisi dantesca dai centri accademici alle strade della città. Ogni appuntamento si focalizzerà su un singolo Canto, utilizzando un metodo che unisca il rigore dello studio a una modalità divulgativa per rendere i contenuti accessibili a tutti. L’obiettivo primario è dimostrare come le riflessioni di Dante conservino una validità attuale, offrendo strumenti per interpretare e affrontare le complessità della società odierna. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Verona, il Purgatorio di Dante sbarca nei quartieri: 8 tappe gratis Sindaco e Giunta incontrano i cittadini in 10 tappe nei quartieriL'iniziativa andrà avanti nei prossimi due mesi e si chiama 'Il Quartiere del futuro per la città che cambia'. Si parla di: Otto passi nel Purgatorio: Dante attraversa i quartieri di Verona - Heraldo. Otto passi con Dante: il tour gratuito che attraversa VeronaDante cammina tra i quartieri di Verona: al via otto incontri gratuiti in mezzo al Purgatorio a partire dal 10 aprile ... veronaoggi.it Seminare speranza: il purgatorio nei dipinti di Cen Long a Firenze«E quindi uscimmo a riveder le stelle», così Dante conclude l’Inferno della Divina Commedia, prima di intraprendere il viaggio nel Purgatorio, un regno dove le anime sono temprate dalla sofferenza e ... exibart.com