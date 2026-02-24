Paralimpiadi Milano Cortina 2026 al via il viaggio della Fiamma | le tappe fino all'Arena di Verona

Il viaggio della Fiamma Paralimpica inizia oggi, portando entusiasmo tra le strade italiane. La causa è l’imminente avvio dei Giochi Paralimpici Invernali di Milano Cortina 2026, che mobilita l’intera nazione. La fiaccola attraverserà diverse città, toccando punti simbolici e coinvolgendo le comunità locali. L’obiettivo è trasmettere il messaggio di inclusione e coraggio, mentre la torcia si prepara a raggiungere l’Arena di Verona, ultima tappa prima dell’apertura ufficiale.

M ancano undici giorni all'avvio dei Giochi Paralimpici Invernali di Milano Cortina 2026. Undici giorni in cui il messaggio dei Giochi colmerà di emozione le strade e le piazze italiane, grazie allo straordinario Viaggio della Fiamma Paralimpica, che inizia proprio oggi. Un progetto che va oltre la dimensione sportiva, organizzato dalla Fondazione Milano Cortina 2026 insieme ad Allianz, che è partner del Comitato internazionale paralimpico (IPC) da vent'anni. «Vent'anni di partnership» in cui, come ha spiegato Giacomo Campora, ad di Allianz S.p.A. « Le Paralimpiadi hanno celebrato lo Sport e il valore degli atleti, prima della disabilità ».