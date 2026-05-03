Tra innovazione e tradizione La scuola Design debutta al ’Salone satellite’ di Milano

La scuola di design dell’Accademia di belle arti ha partecipato per la prima volta al Salone Satellite di Milano, presentando progetti che uniscono materiali tradizionali come il marmo con tecniche innovative basate sul bio-innovazione, come l’uso del micelio. La partecipazione si inserisce in un percorso che combina pratiche artigianali e sostenibilità, con l’obiettivo di esplorare nuove direzioni nell’ambito dell’artigianato e del design.

Marmo e micelio, tradizione e bio-innovazione: la Scuola di design dell’Accademia di belle arti ha debuttato a Milano tracciando le rotte del nuovo artigianato, tra economia circolare e identità culturale. È stato grande il riscontro ottenuto dalla delegazione di studenti e docenti della scuola di design dell’Accademia, che nei giorni scorsi ha partecipato al ‘ Salone Satellite ’ del Salone del Mobile 2026 di Milano. Lo stand ha presentato in fiera una selezione di progetti dedicati al design sostenibile e al nuovo artigianato, sviluppati dagli studenti nel corso delle attività didattiche. In mostra, prototipi realizzati in marmo bianco di Carrara e micelio, frutto della ricerca condotta all’interno del corso di design guidato dalle professoresse Elvira Todaro e Silvia Nerbi.🔗 Leggi su Lanazione.it

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