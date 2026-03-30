Dal 10 al 12 aprile si terrà a Cesena la quarta edizione del Festival malatestiano della Libertà, che si svolgerà tra la Biblioteca Malatestiana e il Palazzo del Ridotto. L’evento prevede la partecipazione di personalità provenienti da diverse parti d’Italia, tra cui anche Marco Rizzo. La manifestazione si svolge in due sedi distinte e coinvolge il pubblico con incontri e interventi di vario genere.

“Il Festival della Libertà è diventato un appuntamento fisso per il nostro territorio - spiega il presidente di Nazione Futura Francesco Giubilei - e ogni anno si arricchisce" Il 10, 11, 12 aprile torna a Cesena il Festival malatestiano della Libertà, un appuntamento arrivato alla quarta edizione che quest’anno si sdoppia tra la Biblioteca Malatestiana e il Palazzo del Ridotto con ospiti locali e nazionali. Il festival è organizzato dalla rivista Nazione Futura, dall’associazione Valori e Libertà, dall’Associazione Labora con il contributo di Confcommercio cesenate e il patrocinio del Comune di Cesena. Quest’anno il festival si sdoppia e sarà tra il Palazzo del Ridotto e la Biblioteca Malatestiana. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

© Cesenatoday.it - Torna a Cesena il Festival malatestiano della libertà, tra gli ospiti c'è anche Marco Rizzo

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