Torte con il cappio e la morte della giornalista | l’orrore in Libano

In Libano, si sono verificati eventi che hanno scosso l’opinione pubblica, tra cui la scoperta di torte decorate con simboli inquietanti e un attacco contro un veicolo. Sono stati identificati alcuni partecipanti a un banchetto in cui è stata servita una torta con il simbolo del cappio. Inoltre, è stato riferito un attacco mirato contro il veicolo di una giornalista, che ha portato a conseguenze serie.

? Cosa scoprirai Chi ha partecipato al banchetto con la torta decorata col cappio?. Come è avvenuto l'attacco mirato contro il veicolo di Amal Khalil?. Perché i soccorritori sono stati colpiti durante l'intervento sul campo?. Quali conseguenze avrà questa deriva politica sulle future generazioni israeliane?.? In Breve Partecipanti celebrano Ben Gvir mangiando torte decorate con simboli di cappio.. Amal Khalil lavorava per la testata Al Akhbar nella zona di Tiro.. Secondo attacco mirato impedisce ai soccorritori di assistere la giornalista libanese.. La politica di Ben Gvir rischia di isolare moralmente Israele internazionalmente.. Ben Gvir festeggia una legge infame con brindisi e torte decorate con un cappio, mentre nel sud del Libano la giornalista Amal Khalil perde la vita dopo due attacchi mirati contro il suo veicolo.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Torte con il cappio e la morte della giornalista: l’orrore in Libano Notizie correlate Israele, Ben Gvir compie 50 anni: per regalo riceve torte con il cappio della pena di morte ai palestinesiIl Ministro della Sicurezza israeliano compie 50 anni, e sua moglie alla festa porta una torta con sopra disegnato un cappio da impiccagione. Leggi anche: Ben Gvir e la torta di compleanno decorata con il disegno di un cappio: l’omaggio della moglie Ayala dopo la legge sulla pena di morte – Video Panoramica sull’argomento Si parla di: SettimoMiglio, pane e golosità con i prodotti della terra. Torta di compleanno con un cappio per il ministro israeliano Ben GvirUna torta con decorazioni raffiguranti delle pistole e un cappio, simbolo controverso di appoggio alla misura della reintroduzione della pena di morte in Israele applicabile a palestinesi considerati ... ansa.it Israele, Ben Gvir compie 50 anni: per regalo riceve torte con il cappio della pena di morte ai palestinesiIl Ministro della Sicurezza israeliano compie 50 anni, e sua moglie alla festa porta una torta con sopra disegnato un cappio da impiccagione ... fanpage.it