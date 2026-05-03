La moglie del ministro israeliano della sicurezza nazionale ha celebrato il suo compleanno decorando una torta con un disegno di un cappio. L’omaggio è arrivato in un momento in cui si discute di una nuova legge sulla pena di morte. Un video mostra la torta decorata e il gesto della donna, senza ulteriori commenti o spiegazioni ufficiali. La scena ha attirato l’attenzione sui social media.

Una torta di compleanno con un cappio a decorarla. Così la moglie di Ben-Gvir, Ayala, ha voluto omaggiare il marito, ministro della sicurezza nazionale israeliano. Il riferimento è alla controversa e criticata legge sulla pena di morte per i terroristi palestinesi di cui Ben-Gvir, leader di estrema destra, è stato un accesso promotore. “Congratulazioni al ministro Ben Gvir, a volte i sogni diventano realtà”, la frase scritta sulla torta che gli è stata consegnata durante la festa. Il video del dolce ha fatto rapidamente il giro del web ed è stato pubblicato anche sui social ufficiali del partito, Otzmá Yehudit, formazione politica di estrema destra, come riportato dal Times of Israel.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Ben Gvir e la torta di compleanno decorata con il disegno di un cappio: l’omaggio della moglie Ayala dopo la legge sulla pena di morte – Video

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