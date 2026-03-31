Non è un alieno è Spudnik-1 | l’astronauta della Nasa Don Petitt mostra su X una patata aliena con tentacoli a bordo della Stazione Spaziale Internazionale

Nella piattaforma X è stata condivisa un’immagine proveniente dalla Stazione Spaziale Internazionale, che mostra una patata con caratteristiche insolite. L’astronauta della Nasa ha commentato l’immagine, associandola a un “alieno” chiamato Spudnik-1, e ha evidenziato come si tratti di un semplice oggetto di provenienza terrestre. L’immagine ritrae un involucro violaceo con tentacoli chiari che si muove nello spazio a gravità zero.

A prima vista, l’immagine comparsa nei giorni scorsi sulla piattaforma X ha fatto sobbalzare più di un appassionato di fantascienza: un bizzarro uovo di un colore violaceo intenso, dal quale spuntano dei piccoli e inquietanti tentacoli chiari, immortalato mentre fluttua a gravità zero. Eppure, la fotografia scattata a bordo della Stazione Spaziale Internazionale (ISS) non ritrae una minacciosa forma di vita extraterrestre, ma un semplice ortaggio. Per l’esattezza, si tratta di una patata viola ricca di antocianine, coltivata in orbita dall’astronauta della NASA Don Pettit. Un esperimento nato come hobby, ma che racchiude in sé il seme della futura sopravvivenza umana nel cosmo profondo. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “Non è un alieno, è Spudnik-1”: l’astronauta della Nasa Don Petitt mostra su X una patata “aliena” con tentacoli a bordo della Stazione Spaziale Internazionale Articoli correlati Problema di salute per un astronauta sulla Stazione Spaziale Internazionale: la NASA valuta il rientro anticipatoLa NASA conferma che un problema di salute riguarda uno degli astronauti della Crew-11 a bordo della Stazione Spaziale Internazionale: le sue... La NASA riporta a casa 4 astronauti in anticipo dalla Stazione Spaziale, emergenza medica a bordoPer la prima volta in venticinque anni di attività ininterrotta sulla Stazione Spaziale Internazionale (ISS), un intero equipaggio è costretto a fare...