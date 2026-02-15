NASA le immagini dell' arrivo degli astronauti alla Stazione Spaziale Internazionale

La NASA ha diffuso le immagini dell’arrivo di quattro astronauti alla Stazione Spaziale Internazionale, avvenuto sabato. La missione è stata necessaria perché alcuni colleghi sono tornati sulla Terra prima del previsto a causa di problemi di salute. Gli astronauti hanno raggiunto la stazione a bordo di una navetta, dopo un viaggio di circa sei ore.

(LaPresse) La Stazione Spaziale Internazionale è tornata al completo con l'arrivo di quattro nuovi astronauti, giunti sabato per sostituire i colleghi rientrati in anticipo per motivi di salute. La capsula di SpaceX ha trasportato astronauti statunitensi, francesi e russi, attraccando in orbita il giorno dopo il lancio da Cape Canaveral. L'avvicendamento segue la prima evacuazione medica della NASA in 65 anni di voli spaziali con equipaggio umano: uno dei quattro astronauti partiti la scorsa estate ha accusato un grave problema di salute, costringendo l'intero team a un rientro anticipato. Per settimane la stazione è rimasta operativa con soli tre membri – un americano e due russi – situazione che ha portato alla sospensione delle passeggiate spaziali e alla riduzione delle attività di ricerca scientifica.