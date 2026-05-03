Tornano i dazi | 25% sulle auto europee Trump è inaffidabile

Il 1° maggio, in occasione della festa dei lavoratori, l’amministrazione americana ha annunciato l’introduzione di dazi del 25% sulle automobili europee. La decisione è stata comunicata attraverso il profilo social di Donald Trump, che ha definito l’ex presidente inaffidabile. Questa mossa rappresenta un nuovo capitolo nelle tensioni commerciali tra Stati Uniti e Unione Europea nel settore automobilistico.

Dazi Il presidente accusa la Ue di non rispettare gli accordi. Bruxelles: «È lui a non farlo». Italia, Germania e Francia i paesi più esposti Dazi Il presidente accusa la Ue di non rispettare gli accordi. Bruxelles: «È lui a non farlo». Italia, Germania e Francia i paesi più esposti Ha scelto il primo maggio, festa dei lavoratori, Donald Trump per colpire la forza lavoro europea del settore automobilistico, e lo ha fatto come spesso accade tramite Truth Social, dove ha annunciato che dalla prossima settimana i dazi sulle auto e i camion importati dall’Unione europea saliranno dal 15 al 25 per cento. «Sono lieto di annunciare – ha scritto...🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

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