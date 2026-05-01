Il presidente ha annunciato che aumenterà i dazi sulle auto provenienti dall’Europa al 25 per cento. La decisione deriva dal fatto che l’Unione Europea non avrebbe rispettato l’accordo sui dazi al 15 per cento, anche. La misura entrerà in vigore nelle prossime settimane e riguarda i veicoli importati dal continente europeo. L’annuncio è stato fatto durante una conferenza stampa ufficiale.

Il motivo è che l'Unione Europea non avrebbe rispettato l'accordo sui dazi al 15 per cento, anche se non ha spiegato in che modo Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha detto che aumenterà i dazi sulle auto e sui camion esportati dall’Unione Europea negli Stati Uniti, dal 15 al 25 per cento. Come spesso gli capita di fare, lo ha comunicato con un post di poche righe sul suo social network Truth, e quindi ancora non ci sono dettagli per capire meglio la decisione. Ha detto solo che l’aumento dei dazi comincerà la prossima settimana. Trump ha scritto che l’Unione Europea non avrebbe rispettato «il nostro accordo commerciale pienamente concordato», ma non ha detto in che modo.🔗 Leggi su Ilpost.it

© Ilpost.it - Trump dice che aumenterà i dazi sulle auto europee al 25 per cento

CRYPTO TRADING: My BITCOIN Weekend Trap SETUP

Notizie correlate

Leggi anche: Trump alza i dazi sulle auto europee al 25% dal 4 maggio “L’Ue non ha rispettato l'accordo”

Trump alza i dazi sulle auto europee al 25% dalla prossima settimana: “L’Ue non ha rispettato l'accordo”Roma, 1 maggio 2026 – Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump alza i dazi per le auto europee al 25%.

Aggiornamenti e dibattiti

Temi più discussi: L'amministrazione Trump ha annunciato che aumenterà i metodi consentiti per l'uccisione dei condannati a morte; Trump, la Bibbia e il vangelo del mondo MAGA; Richard Ford sull'attentato al presidente Usa: La colpa è delle armi. Ora Trump farà di tutto per aumentare i consensi; La freddezza di Meloni: Trump? Non l’ho sentito. E dice no a Putin al G20.

Donald Trump ha detto che aumenterà dal 15 al 25 per cento i dazi sulle auto dall’Unione EuropeaIl presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha detto che aumenterà i dazi sulle auto e sui camion esportati dall’Unione Europea negli Stati Uniti, dal 15 al 25 per cento. Come spesso gli capita di fa ... ilpost.it

Trump aumenterà i dazi sulle auto europee al 25%. Si riaccendono le tensioni commercialiIl presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha dichiarato che aumenterà i dazi su auto e camion importati dall'Unione Europea al 25%, aggravando di fatto le tensioni commerciali. tg.la7.it

Infantino sicuro: “L’Iran parteciperà al Mondiale”. Trump: “Se lo dice lui va bene”. Ma scoppia un caso diplomatico in Canada - facebook.com facebook

#Infantino sicuro: “L’Iran parteciperà al Mondiale”. Trump: “Se lo dice lui va bene”. Ma scoppia un caso diplomatico in Canada x.com