Trump punisce l’Ue dazi al 25% sulle auto | Patti violati L’ira di Bruxelles | È inaffidabile

Il presidente degli Stati Uniti ha annunciato un aumento dei dazi sulle automobili e sui veicoli commerciali provenienti dall’Europa, portandoli al 25 per cento. La decisione deriva dall’accusa di violazione di patti commerciali da parte dell’Unione Europea. Bruxelles ha risposto definendo l’azione americana inaffidabile e confermando il disappunto per questa mossa unilaterale. La tensione tra i due blocchi si intensifica con questa misura commerciale.

Tensione tra Usa e Ue. Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha annunciato un drastico aumento dei dazi sulle automobili e i veicoli commerciali provenienti dall’Europa, che saliranno al 25%. La misura, destinata a scuotere i mercati, diventerà operativa già dalla prossima settimana. Si apre così un altro capitolo critico nelle relazioni con l’Unione europea. «In considerazione del fatto che l’Unione europea non sta rispettando il nostro accordo commerciale, pienamente concordato, la prossima settimana aumenterò i dazi applicati all’Unione europea su automobili e camion in ingresso negli Stati Uniti. Il dazio sarà innalzato al 25%», ha annunciato il tycoon sulla sua piattaforma social Truth.🔗 Leggi su Open.online

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