Dopo la pausa invernale e primaverile riparte il progetto di promozione dell’attività fisica "Salute in cammino". L’iniziativa è organizzata da Us Acli Marche Aps, Us Acli provinciale di Macerata Aps, Polisportiva Acli Macerata, Scuola Italiana di Camminata Sportiva e Asd Green Nordic Walking, con il patrocinio del Comune di Macerata nell’ambito del progetto "Diritto allo sport". Le attività si svolgeranno nei territori di Macerata e Montecassiano e prevedono la partecipazione di persone di ogni età coinvolte ogni sera in una camminata di circa un’ora per contrastare sedentarietà e inattività fisica. La partecipazione è gratuita. Per ulteriori informazioni si possono consultare il sito www.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Torna "Salute in cammino". Si parte martedì ai giardini Diaz. Un’ora contro la sedentarietà

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