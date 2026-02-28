Dopo il successo riscontrato nelle precedenti edizioni, a partire dal 4 marzo 2026 torna la rassegna di incontri "Como in Salute", organizzata e promossa dall’Ordine Provinciale dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri (OMCeO) di Como, in collaborazione con ASST Lariana, ATS Insubria e con il. 🔗 Leggi su Quicomo.it

Obesità, il 4 marzo a Como camminata in centro e incontro con gli specialistiUna camminata tra le vie del centro e un incontro pubblico con gli specialisti per parlare di obesità, prevenzione e salute.

Il ciclismo ha un problema di salute mentale, arrivano gli specialisti: “Contro il crescente burnout”Per la prima volta un team professionistico di ciclismo, la XDS Astana ha sottoscritto un accordo ufficiale con una Clinica specializzata in salute...

Approfondimenti e contenuti su Torna Como.

Temi più discussi: Torna Como in Salute e si parte parlando di obesità con gli specialisti; Como in salute: fino a dicembre iniziative su sana alimentazione, corretti stili di vita e benessere psicologico. Tutti i dettagli; Giornata contro HPV: screening, vaccinazioni e attività di prevenzione; Tribunale, ‘sospendere attività stabilimento Ilva per rischi su salute’.

Torna Como in Salute e si parte parlando di obesità con gli specialistiDopo il successo riscontrato nelle precedenti edizioni, a partire dal 4 marzo 2026 torna la rassegna di incontri Como in Salute , organizzata e promossa dall’Ordine Provinciale dei Medici Chirurghi ... quicomo.it

Como in Salute ritorna: dal 4 marzo alla Pinacoteca di Como gli incontri in programma4 marzo: Tema Obesità, con Olga Eugenia Disoteo, Michela Del Prete, Maria Bianchi, e la moderazione di Laura Iorio. lavocedivenezia.it

Quotidiano di Puglia. . Alla fine di Como-Lecce torna l'appuntamento con Tornelli & Ritornelli, il format video di Nuovo Quotidiano di Puglia. L'analisi tattica, i commenti dei tifosi, le opinioni e le pagelle: tutto sulla partita. A cura di Giuseppe Andriani, con Michel - facebook.com facebook

Stagione finita per #Addai. Il messaggio del #Como: “Torna più forte” x.com