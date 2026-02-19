Torna il cinema a 4 euro | sale aderenti nel Veneziano si parte martedì 3 marzo

Il ritorno del cinema a 4 euro nel Veneziano è stato causato dalla volontà di rilanciare l’uscita in sala dopo mesi di restrizioni. Le sale partecipanti riaprono martedì 3 marzo, offrendo biglietti a prezzo ridotto per tutta la giornata. Questa iniziativa mira a far tornare il pubblico nelle sale e a rendere il cinema più accessibile a tutti, soprattutto alle famiglie e agli studenti. Le proiezioni si svolgono in diversi cinema della provincia, pronti ad accogliere gli spettatori con un’offerta di film variegata.

Un progetto che invita ad andare in sala e riscoprire il piacere della visione su grande schermo: i martedì al cinema a 4 euro tornano anche a marzo 2026 con l'obiettivo di incoraggiare la fruizione del cinema come esperienza collettiva e strumento di conoscenza. Progetto pluriennale promosso dalla Regione del Veneto, è realizzato in collaborazione con la Federazione italiana cinema d'essai (Fice) delle Tre Venezie e l'Unione interregionale triveneta Agis. Il progetto pluriennale dei cinema a 4 euro «torna anche per marzo a promuovere il biglietto al costo ridotto di quattro euro, ponendo al centro il ruolo della sala cinematografica quale spazio culturale in cui la visione di un film, accessibile a tutti, sia un'occasione di dialogo, socialità e riflessione critica - dichiara l'assessore alla Cultura, Valeria Mantovan -.