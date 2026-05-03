Torna Lo sport non va in vacanza click day per partecipare il 5 maggio
Tutto pronto a Pescara la edizione numero 24 dell'iniziativa Educamp 2026 – “Lo sport non va in vacanza”. Martedì 5 maggio alle ore 15 il click day per poter fare le iscrizioni. Dal 16 giugno al 13 agosto 2026 torna “Lo sport non va in vacanza”, il progetto estivo del Comune di Pescara e del Coni.🔗 Leggi su Ilpescara.it
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