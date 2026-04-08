Oggi si svolge il click day per richiedere l’Interrail gratuito destinato ai giovani di 18 anni. L’iniziativa, promossa dall’Unione europea attraverso il programma Erasmus+, consente ai partecipanti di ottenere un pass che permette di viaggiare in treno in tutta Europa senza costi. La procedura di iscrizione si apre oggi e durerà fino a esaurimento dei posti disponibili. Possono partecipare i giovani che compiono 18 anni nel 2026.

Al via oggi il click day per ottenere l’Interrail gratis grazie a DiscoverEU, l’iniziativa dell’Unione europea, all’interno del programma Erasmus+, che permette ai giovani di viaggiare in treno in tutta Europa grazie a un pass gratuito. Dal 8 al 22 aprile 2026 sarà possibile inviare la propria candidatura online sul Portale europeo per i giovani. Si tratta di un appuntamento molto atteso: migliaia di 18enni potranno ottenere un pass ferroviario gratuito e partire alla scoperta dell’Europa. Per celebrare i 40 anni di Schengen DiscoverEu ha messo infatti a disposizione 40mila pass per viaggiare in tutta Europa. Nella primavera 2026 la Commissione europea e l’Agenzia esecutiva europea per l’istruzione e la cultura (EACEA) hanno previsto di assegnare un pass di viaggio e carte di sconto per esplorare l’Europa a circa 40mila giovani. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Interrail gratis 2026, al via il click day per i 18enni: come funziona e chi può partecipare

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