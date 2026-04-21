Oggi, 21 aprile, si apre il click day dedicato al Voucher Vesta 2026, una misura promossa dalla Regione Piemonte. La campagna coinvolge migliaia di famiglie della zona, con un totale di 20 milioni di euro destinati a supportare attività legate allo sport e alla cultura. Le famiglie interessate devono completare la richiesta online entro le scadenze stabilite per accedere ai contributi.

Scatta oggi l’ora X per migliaia di famiglie novaresi e piemontesi. Oggi, 21 aprile, è il giorno del click day per il Voucher Vesta, la misura della Regione Piemonte a sostegno della genitorialità, dello sport e della cultura. La piattaforma dedicata aprirà ufficialmente i battenti alle ore 12 e.🔗 Leggi su Novaratoday.it

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Aggiornamenti e dibattiti

Temi più discussi: Voucher Vesta 2026: scatta oggi il click day. In Piemonte 20 milioni per sport e cultura; Scatta il click day: la corsa al voucher per i redditi più bassi; Domani il click day per il voucher Vesta 2026: il buono regionale per sostenere le famiglie; Alessandria, Buono Vesta 2026, fino a 1.200 euro per le famiglie.

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Prende ufficialmente il via il tanto atteso click day #Voucher #Vesta 2026, il contributo economico promosso dalla @regionepiemonte per sostenere le famiglie con figli nelle spese dedicate all’infanzia, alla crescita e alle attività educative. x.com

21 APRILE ORE 12:00 CLICK DAY Opportunità per i bambini da 0 a 6 anni, nati dal 1° gennaio 2020 che non abbiano ottenuto l'assegnazione del buono nel precedente bando 2025 Domani sarà il “click day” per ottenere il voucher Vesta 2026: si inizierà su h - facebook.com facebook