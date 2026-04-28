Sulla Felicità Festival | tra ambiente fotografia e e 5e5 Il programma completo dall' 8 al 10 maggio

Dal 8 al 10 maggio, Livorno ospita il Felicità Festival, un evento che coinvolge diversi settori come l’ambiente, la fotografia, la psicologia e il cibo. Per tre giorni, la città si trasforma in un grande spazio di incontri, esposizioni e attività dedicati al tema della felicità. Il programma comprende appuntamenti e iniziative rivolte a un pubblico di tutte le età, con l’obiettivo di approfondire diversi aspetti legati al benessere.

Dall’ambiente alla psicologia, dalla fotografia al cibo: per tre giorni Livorno si trasforma in un laboratorio diffuso dedicato alla felicità. Dall’8 al 10 maggio torna il Sulla Felicità Festival, l’evento ideato e diretto da Stefano Santomauro e prodotto da Grande Giove Aps, che porta in città.🔗 Leggi su Livornotoday.it Notizie correlate Tarquinia, torna la Mostra delle Macchine Agricole: il programma completo dall’1 al 3 maggioTarquinia, 28 aprile 2026 – La Mostra Mercato delle Macchine Agricole, che si terrà dall’1 al 3 maggio 2026 a Tarquinia Lido, si conferma anche... Dall’8 al 10 maggio al Cinema Nuovo Sacher la XXI edizione di “Immaginaria”, festival internazionale dedicato al cinema lesbico e femministaAssociazione Culturale Visibilia APSpresenta: IMMAGINARIA 21st International Film Festival of Lesbians & Other Rebellious Women Roma, Cinema Nuovo... Contenuti utili per approfondire Argomenti più discussi: Prima persona plurale, il festival della vita indipendente amplia l’offerta - SuperAbile; Festival del Pensiero Plurale, Diego Fusaro al Palazzo degli Anziani; DOLCE VITA TEATRO FESTIVAL; Economia civile, quando un gesto semplice diventa fondamentale per la collettività. Ci sono festival che nascono per intrattenere. E poi ci sono quelli che provano a fare una domanda. Dal 2022, il Sulla Felicità Festival ha scelto proprio questa strada: fermarsi un attimo e chiedersi, insieme, cosa significhi davvero essere felici. La prima edizio - facebook.com facebook