Festival Treccani | il potere del dialogo per ricucire i rapporti

La Fondazione Treccani Cultura ha comunicato il tema della nona edizione del Festival Treccani della lingua italiana, che si concentrerà sul dialogo come strumento per favorire un confronto reale tra le persone. L’evento si propone di mettere in luce il ruolo della parola nel creare punti di incontro e di comprensione tra individui di diverse provenienze. La manifestazione si svolgerà nelle prossime settimane e coinvolgerà diversi relatori e partecipanti.

La Fondazione Treccani Cultura ha annunciato il tema centrale della nona edizione del Festival Treccani della lingua italiana, focalizzandosi sulla parola dialogo per promuovere un confronto autentico e sincero tra le persone. L'appuntamento inizierà a Lecce dall'8 al 10 maggio, per poi spostarsi in altre città tra cui Roma, Cagliari, Lecco e Gromo-Clusone, nel contesto della campagna comunicativa #leparolevalgono. L'obiettivo dell'iniziativa è sensibilizzare l'opinione pubblica sull'importanza .🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Festival Treccani: il potere del dialogo per ricucire i rapporti Notizie correlate Leggi anche: Inserito all'interno della Treccani, questo termine racconta la difficoltà dei rapporti. Non solo sentimentali. Un “nido“ per tutti "Una casa accogliente. Spazio per ricucire i rapporti familiari""Inauguriamo uno spazio fondamentale in una zona popolare della nostra città, pensato per le esigenze reali delle famiglie e delle persone. Contenuti di approfondimento Festival della lingua Treccani: il dialogo al centro delle relazioni umaneRimettere il dialogo al centro. La Fondazione Treccani Cultura ha scelto questa parola per la nona edizione del IX edizione del Festival Treccani della lingua italiana – #leparolevalgono. Lo scambio ... interris.it 'Dialogo' al centro della IX edizione del Festival Treccani 2026La nona edizione del Festival Treccani della lingua italiana, promossa dalla Fondazione Treccani Cultura nell’ambito della campagna #leparolevalgono, si prepara a inaugurare a Lecce dall’8 al 10 ... it.blastingnews.com