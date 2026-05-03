Torino rider aggredito e derubato in via Rossini | ferito lo studente

Un rider è stato aggredito e derubato in via Rossini a Torino, riportando una ferita che ha richiesto cure mediche. Prima dell'aggressione, il cibo è stato ordinato da uno dei due assalitori. Le telecamere di sorveglianza hanno ripreso la scena e hanno permesso di identificare i due responsabili. Le immagini sono state consegnate alle forze dell'ordine, che stanno conducendo le indagini.

? Cosa scoprirai Chi ha ordinato il cibo prima dell'aggressione in via Rossini?. Come sono stati identificati i due assalitori dalle telecamere?. Perché questo episodio richiama la tragica morte di un altro rider?. Quali misure cambieranno per la sicurezza dei rider notturni a Torino?.? In Breve Aggressione avvenuta mercoledì 29 aprile poco prima della mezzanotte in via Rossini. Vittima ferita trasportata in ospedale dai Carabinieri dopo il pestaggio. Riferimento al recente decesso del rider Adnan Salah Elsayed in zona Corvetto. Indagini in corso tramite telecamere di videosorveglianza per identificare due assalitori. Mercoledì 29 aprile a Torino, poco prima della mezzanotte, due sconosciuti hanno aggredito e derubato un rider di 29 anni in via Rossini, nel pieno centro cittadino.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Torino, rider aggredito e derubato in via Rossini: ferito lo studente Notizie correlate Giovane aggredito con lo spray al peperoncino, picchiato e derubatoUn 19enne è dovuto ricorrere alle cure del pronto soccorso del Santa Maria della Misericordia dopo essere stato fermato e malmenato nella zona nord... Attivista del Torino Pride aggredito in strada a Torino Centro: "Preso di mira per lo zainetto arcobaleno"Un giovane volontario del coordinamento Torino Pride è stato aggredito nella serata di ieri, sabato 18 aprile 2026, nel pieno centro di Torino. Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Rider di Glovo aggredito nel cuore di Torino: colpito a calci e pugni e rapinato del cibo; Rider aggredito a Torino, era l'ultima consegna della giornata; Rider pestato da due ventenni per rubargli lo zaino con il cibo; Festa dei lavoratori tra piazza e violenza: rider aggredito nella notte davanti alla Reggia. Rider aggredito a Torino, era l'ultima consegna della giornataEra all'ultima consegna della giornata, quando è stato aggredito da due uomini. Un rider di una ditta di delivery del cibo, uno studente 29enne del politecnico di origine egiziana che arrotonda con le ... rainews.it Rider di Glovo aggredito nel cuore di Torino: colpito a calci e pugni e rapinato del ciboL’episodio è successo mercoledì notte. «Erano due nordafricani» ha raccontato la vittima. I sindacati denunciano la mancanza di tutele per questi lavoratori ... msn.com Torino - Riflessi. - facebook.com facebook Antisemitismo a Torino, vandalizzate le pietre d’inciampo di largo Montebello x.com