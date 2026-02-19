Giovane aggredito con lo spray al peperoncino picchiato e derubato

Un ragazzo di 19 anni di Udine è stato vittima di un’aggressione questa sera poco dopo le 17, nella zona nord-ovest del centro. Secondo quanto si è appreso, l’aggressore gli ha spruzzato spray al peperoncino, poi lo ha colpito con calci e pugni, e gli ha portato via alcuni effetti personali. La vittima ha riportato ferite e ha chiamato i soccorsi. La polizia sta cercando di identificare il responsabile, che si è dileguato subito dopo. La zona resta sotto osservazione.

Un 19enne è dovuto ricorrere alle cure del pronto soccorso del Santa Maria della Misericordia dopo essere stato fermato e malmenato nella zona nord ovest del centro Aggredito con dello spray al peperoncino, picchiato, ferito e derubato. È quanto accaduto nella serata di oggi, poco dopo le 17, a un 19enne udinese, nella zona nord ovest del centro. Il giovane, uno studente che fa attività di promozione per un locale notturno, portava con sé uno zaino con all'interno parte dei proventi della sua attività. Stando a quanto si è saputo aveva un appuntamento con un ragazzo (sembra che i due si conoscessero) nella zona del Palamostre.