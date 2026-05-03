A Torino si discute di una proposta riguardante l’utilizzo di un edificio in corso Regina Margherita, attualmente occupato. Dopo lo sgombero di un gruppo, si valuta come modificare la gestione dello stabile. La Prefettura e la Questura devono intervenire sull’immobile per motivi legati alla sicurezza e all’ordine pubblico. La questione riguarda anche la possibilità di destinare l’edificio a nuove funzioni, come l’assegnazione di carte d’identità.

? Cosa scoprirai Come cambierà la gestione di corso Regina Margherita dopo lo sgombero?. Perché la Prefettura e la Questura devono intervenire sull'immobile?. Chi deciderà se trasformare l'ex sede in un ufficio pubblico?. Come influirà questa decisione sulla scadenza delle carte d'identità 2026?.? In Breve Oltre 90mila cittadini devono rinnovare la carta d'identità entro il 3 agosto 2026.. Roberto Rosso e Marco Fontana chiedono il sequestro dell'immobile in corso Regina Margherita.. Lo sgombero dell'ex sede Askatasuna è avvenuto lo scorso 18 dicembre.. L'ufficio servirebbe a decongestionare gli attuali sportelli anagrafici della Circoscrizione 4.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Torino, proposta: l’ex Askatasuna per le carte d’identità

Notizie correlate

“Ex Askatasuna diventi ufficio per carte d’identità”, il consigliere di Fratelli d'Italia presenta un'interpellanzaSull'urgenza di decidere il futuro dell'immobile sito in corso Regina Margherita 47 convengono tutti, a prescindere dallo schieramento.

Caos per le carte d'identità, la proposta dal Consiglio comunale: "Serve una proroga di almeno 3 mesi"Prorogare di almeno tre mesi la scadenza, prevista attualmente al 3 agosto, per il rinnovo delle carte d'identità per il passaggio dalla versione...

Contenuti e approfondimenti

Argomenti più discussi: In un ex polo industriale di Torino è arrivato un ristorante di alta cucina pop; Torino, il Cholito Simeone in doppia cifra contro l'Inter: accordo con il River Plate, cosa manca per chiudere; Un (altro) supermercato nell'area ex Milanesio; Food Village 2026 a Moncalieri: quattro giorni di street food e musica live.

Sportitalia – Inter, proposto Singo come vice Dumfries: l’ex Torino è al Galatasaray con cui si parla anche di FrattesiLa sessione invernale di calciomercato sta per entrare nella sua seconda parte, quella decisiva, quella più frenetica e piena di colpi. È il momento in cui si concretizzano gli affari e tanti altri ... calciomercato.com

Le Antenne di Eremo sintonizzate sul Cosmo - Torino - facebook.com facebook

Antisemitismo a Torino, vandalizzate le pietre d’inciampo di largo Montebello x.com